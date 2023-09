Gesichtslähmung: Angelina Kirsch postet ein Update zu ihrer Gesundheit

«Ich habe keine Angst»

Die häufigste Frage, so die 35–Jährige, sei nach wie vor, ob sie Angst habe, dass ihr Gesicht so bleibe. Kirschs Antwort darauf ist eindeutig: «Nein! Erstmal glaube ich, dass sich da noch viel tun wird, aber ich finde, dieses besondere Lachen hat auch was. Wir werden sehen, wie es weiter geht, aber ich habe keine Angst. Was würde das auch bringen? Ändern könnte ich es eh nicht, und was ist schon gerade im Leben?!»