Im Dior-Kostüm und mit Fernglas ausgestattet, nahm sie mit angespannten Grimassen am Geschehen auf der Pferderennbahn teil. Offenbar wirkt ihre Begeisterung und Leidenschaft für den Pferderennsport ansteckend auf ihren Ehemann. Mit Camilla an seiner Seite scheint Charles nun bei Royal Ascort in die Fussstapfen seiner Mutter zu treten.