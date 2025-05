Gespräch über ihr Buch: Jennifer Weist von «NDR Talk Show» ausgeladen

Jennifer Weist betont Bildungsauftrag der Öffentlich–Rechtlichen

Was Weist besonders empört, ist aber die Begründung des Senders. «Die ‹NDR Talk Show› liess mir über meinen Verlag mitteilen, dass sie sich jetzt noch mal eingehend mit den Themen, die ich in meinem Buch anspreche, beschäftigt hätten und dass leider diese Themen gar nicht so gut reinpassen würden in so eine Talkshow», zitierte sie die Absage.