Gespräche um «Dune 3»: Zendaya wäre «natürlich» dabei

Zendaya: «Wann immer Denis bereit ist»

«Ich meine natürlich. Jedes Mal, wenn Denis anruft, antworte ich mit ‹Ja›. Ich bin gespannt, was passiert», sagte die Schauspielerin und Sängerin im Interview mit «Fandango». Sie habe angefangen, den zweiten Teil «Dune Messiah» aus der sechsteiligen Buchreihe von Frank Herbert zu lesen. Es sei so viel, was man in den Filmen verarbeiten und umsetzen müsse, "aber es gibt keine besseren Hände mit mehr Sorgfalt und Liebe als die von Denis Villeneuve, so Zendaya.