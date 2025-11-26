Geste der Versöhnung: Vin Diesel lobt Dwayne Johnson für UFC-Biopic

Vin Diesel (58) hat seinen langjährigen Widersacher Dwayne Johnson (53) in einem emotionalen Instagram–Beitrag gefeiert. Der Anlass: Johnsons beeindruckende Darstellung der MMA–Legende Mark Kerr (56) im Film «The Smashing Machine».
Am Dienstag teilte Diesel ein gemeinsames Foto mit Johnson und schrieb dazu Worte, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären. «Die grössten Geschenke im Leben kann man nicht kaufen – es sind die Beziehungen, die man auf dem Weg knüpft», begann der Schauspieler seinen Post.
«So stolz auf euch beide»
Er enthüllte in dem Beitrag zunächst eine bisher kaum bekannte Verbindung zu Kerr selbst: Die beiden lernten sich kennen, als Diesel von New York nach Kalifornien zog. «Er ist wirklich einer der freundlichsten und warmherzigsten Menschen, die man je treffen wird», schwärmte der Actionstar über den UFC–Kämpfer. Kerr trainierte Diesel für dessen Durchbruch im Actiongenre. Für den Film «xXx» aus dem Jahr 2002 bereitete die MMA–Legende den Schauspieler körperlich vor. «Auf wunderbare Weise war er damit am Anfang meiner Action–Karriere dabei», erklärte Diesel.
Und er wolle Dwayne Johnson feiern, fügte der Schauspieler an. «Ich erinnere mich, dass ich Fans gefragt habe, mit wem sie mich gerne zusammenarbeiten sehen würden, und eine Frau namens Jan hinterliess einen Kommentar, in dem sie schrieb, dass es ihr Traum sei, dass ich mit Dwayne zusammenarbeite. Was folgte, wurde zu einer der dynamischsten Paarungen im Kino, zwei starke Persönlichkeiten, die sich gegenseitig anspornten und etwas Unvergessliches schufen. Als er in die Rolle des Hobbs schlüpfte, tat er dies mit vollem Engagement und hinterliess einen unauslöschlichen Eindruck in der Ruhmeshalle der Universal–Charaktere.»
Zu «The Smashing Machine» erklärte Diesel am Ende: «Mark Kerr hat diesen Moment so sehr verdient und Dwayne hat es wirklich geschafft. Er hat uns in die Vergangenheit zurückversetzt und dabei geglänzt. Ich bin stolz auf euch beide.»
Der Konflikt zwischen den beiden Hollywoodstars begann 2016, als Johnson in einem mittlerweile gelöschten Instagram–Post einige seiner männlichen «Fast & Furious»–Kollegen kritisierte – ohne Namen zu nennen. Schnell machte die Runde, dass er Dom–Toretto–Darsteller Vin Diesel meinte.
2018 packte «The Rock» im Interview mit dem «Rolling Stone» über den Zoff mit seinem Co–Star aus. «Vin und ich hatten ein paar Diskussionen, einschliesslich eines wichtigen Vieraugengesprächs in meinem Trailer», erzählte Johnson. Dabei sei ihm bewusstgeworden, dass es «einen fundamentalen Unterschied» in ihren «Philosophien» gebe, wie «wir das Filmemachen und eine Zusammenarbeit angehen». In einem Interview mit dem «Hollywood Reporter» verkündete Johnson 2021, nach dem Spin–off «Hobbs & Shaw» nicht mehr in der Reihe mitspielen zu wollen.
Die Wende kam 2023: «The Rock» übernahm einen Cameo–Auftritt in «Fast X» und gab im Juni desselben Jahres bekannt, die Rolle des Luke Hobbs fortführen zu wollen. Er und Diesel hätten «die gesamte Vergangenheit hinter sich gelassen».