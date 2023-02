«Gestern waren wir noch Kinder»: Gespräche über zweite Staffel laufen

Konkreter wurde dagegen bereits Hauptdarstellerin Julia Willecke (23). Die als YouTuberin Julia Beautx bekannt gewordene Schauspielerin bestätigte vor rund zwei Wochen in einem Video: «Es wird eine zweite Staffel von ‹Gestern waren wir noch Kinder› geben. Surprise!» Die 23-Jährige kündigte in dem Video zudem an, nach München zu fahren, um sich mit Natalie Scharf (57), der Autorin und Produzentin der Erfolgsserie, zu treffen und über die zweite Staffel zu sprechen. Aktuell ist Beautx Teil der neuen «Let's Dance»-Staffel.