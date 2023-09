«Gestern waren wir noch Kinder»: ZDF-Erfolgsserie bald in Hollywood?

Jerry Bruckheimer (79) ist auf Produzentenseite einer der grössten Namen Hollywoods. In den vergangenen Jahrzehnten war er für zahlreiche Blockbuster mitverantwortlich – darunter etwa für den Tanzfilmklassiker «Flashdance», die «Top Gun»–Filme und die «Fluch der Karibik»–Reihe. Nun soll Bruckheimer auch an einer deutschen Serie interessiert sein. Wie die «Bild am Sonntag» berichtet, habe er die Rechte am ZDF–Hit «Gestern waren wir noch Kinder» erworben.