Gesundheit beginnt in der Küche: Drei Rezepte für einen gesunden Darm

Zubereitung: Die Süsskartoffel schälen und quer in 0,5–1 cm dicke Scheiben schneiden. In einem Dampfeinsatz verteilen. Die Gemüsebrühe in einem passenden Topf mit eingehängtem Einsatz aufkochen. Die Süsskartoffeln zugedeckt bei mittlerer Hitze in 20 bis 25 Minuten weich dämpfen.