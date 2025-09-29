Gesundheitliche Probleme: Dolly Parton verschiebt Shows in Las Vegas

«Nicht der übliche Besuch bei meinem plastischen Chirurgen»

Die Musik–Ikone verkündete die Neuigkeiten am Sonntag, den 28. September, in einer Nachricht an ihre Fans auf Instagram. «Ich möchte, dass die Fans und die Öffentlichkeit direkt von mir erfahren, dass ich meine bevorstehenden Konzerte in Las Vegas leider verschieben muss», hiess es darin. «Wie viele von Ihnen wissen, habe ich mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich mich einigen Eingriffen unterziehen muss. Wie ich scherzhaft sagte, ist es wohl Zeit für meine 100.000. Kontrolluntersuchung, obwohl das nicht der übliche Besuch bei meinem plastischen Chirurgen ist!»