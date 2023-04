Gesundheitliche Probleme: Muss Lewis Capaldi mit der Musik aufhören?

Das Fatale an Capaldis psychischen Symptomen: Sie werden durch das Musikmachen verstärkt. «Ansonsten kann es mir monatelang gut gehen», sagte er der «Sunday Times». «Es ist also eine merkwürdige Situation», so Capaldi weiter. Im Moment ist der Kompromiss es wert. Aber wenn es zu einem Punkt kommt, an dem ich mir selbst irreparablen Schaden zufüge, werde ich aufhören".