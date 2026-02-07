Geteilter Meinung: Zuschauer reagieren auf Ariels Dschungel-Aus

In der aktuellen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» war Ariel (22) neben Gil Ofarim (43) die wohl umstrittenste Personalie. Während die Teilnahme des Sängers wegen des Hotel–Skandals schon vor Start der neuen Folgen für viel Aufsehen gesorgt hat, war Realitystar Ariel vor allem umstritten, weil sie mächtig viel Zunder mit ins Camp gebracht hat.
Immer wieder konfrontierte sie Ofarim und auch Spitzen gegen andere Promis waren keine Seltenheit. Sie brachte Leben in die Bude, gleichzeitig ging sie Teilen des Publikum aber auch gehörig auf die Nerven. Am Freitagabend musste sie die Show nun kurz vor dem Finale am Sonntag verlassen. Auch das Ausscheiden der 22–Jährigen zeigt in den sozialen Medien, wie geteilt die Meinungen zu ihr waren und noch sind.
«Wurde aber auch Zeit»
Viele Zuschauerinnen und Zuschauer zeigen sich in den Kommentaren unter aktuellen Beiträgen zum Aus von Ariel auf dem offiziellen Instagram–Account des Dschungelcamps froh, dass sie die Show verlassen musste. «Na endlich. Das wurde aber auch Zeit», schreibt eine Nutzerin etwa. Die restliche Zeit im Camp könne nun «harmonisch» verlaufen, glaubt eine andere. Zu einem weiteren Beitrag stimmt ein Nutzer sogar ein «Oh, wie ist das schön» an. «Leider fünf Tage zu spät, aber immerhin endlich raus», schreibt ein weiterer.
«Die Folge morgen wird also super langweilig»
Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Userinnen und User, die zu Ariel stehen. Eine schreibt etwa, dass damit «die Staffel jetzt eigentlich auch rum» für sie sei und sie es «lächerlich» finde, dass Ofarim länger als Ariel dabei ist. «Die Folge morgen wird also super langweilig», merkt ein anderer an. «Ich fand die toll. Sehr unterhaltsam», berichtet eine weitere Nutzerin. Eine andere findet es «voll ungerecht», dass Ariel gehen musste.
Das grosse Finale der diesjährigen Staffel steigt am Sonntag, dem 8. Februar, ab 20:15 Uhr. Wer es in die Endrunde schafft, entscheidet sich am heutigen 7. Februar ebenfalls ab 20:15 Uhr bei RTL und RTL+.