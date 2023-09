Seit April geistert der virale Hit «Heart on My Sleeve» durch die sozialen Netzwerke. Das Besondere: Der anonyme Hit–Autor «Ghostwriter» hat für seinen Track per KI die Stimmen der Weltstars Drake (36) und The Weeknd (33) geklont. Wie «Entertainment Weekly» jetzt berichtet, könnte er dafür sogar einen Grammy gewinnen.