«Gewitter im Kopf»: Deutscher YouTuber Jan Zimmermann verstorben

Bekanntheit durch Videos über Leben mit dem Tourette–Syndrom

Zimmermann und Lehmann wurden besonders mit dem YouTube–Kanal «Gewitter im Kopf», der aktuell rund zwei Million Abonnentinnen und Abonnenten besitzt, bekannt. In den Videos wurde häufig das Leben Zimmermanns mit der Erkrankung thematisiert. «Wir haben auf unserem YouTube–Kanal über das Tourette–Syndrom und den damit verbunden Begleiterkrankungen berichtet. Unser Ziel ist es offen, humorvoll aber auch sachlich darüber zu sprechen um es somit für alle greifbarer und verständlicher zu machen», heisst es in der Beschreibung des Kanals.