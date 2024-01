Geworfenes Mikrofon: Frau fordert Schadenersatz von 50 Cent

Durfte die Geschädigte sich dort aufhalten?

Eine anonyme Quelle sagte dem «People»–Magazin unmittelbar nach dem Vorfall: «Das ist ein unglücklicher Einzelfall, bei dem sich jemand in einem Bereich aufhielt, in dem er sich nicht hätte aufhalten dürfen.» In den Gerichtsunterlagen sei jetzt die Rede davon, dass sich Monegain sehr wohl in dem Bereich befinden durfte.