Gewusst? Diese Tastenkombinationen sollten Mac-Nutzer kennen

Der schnellste Weg ans Ziel

Das Aufrufen wichtiger Ziele und Funktionen geht insgesamt mit wenig Mauseinsatz. Umschalt- und Befehlstaste plus einen bestimmten Buchstaben führen User sicher an ihr Ziel: So öffnet C das Fenster «Computer», D den «Schreibtisch», I die «i-Cloud», L die «Downloads» und O den «Dokumente»-Ordner. Wer Umschalt- und Befehlstaste mit R kombiniert, öffnet das «AirDrop»-Fenster, die Kombination mit T blendet die Tableiste ein oder aus.