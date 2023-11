Gewusst? Mit diesen Tipps bleibt der Adventskranz länger frisch

Die besinnliche Zeit rückt näher: Am 3. Dezember zünden wir die erste von vier Kerzen am Adventskranz an. Jeden Sonntag bis Heiligabend folgt dann eine weitere. Wer sich für die klassische Variante aus Tannengrün entscheidet, darf sich auf den intensiven Duft von Nadelzweigen in der Wohnung freuen. Damit der Kranz auch bis zum festlichen Höhepunkt seine Schönheit behält, sollte man einige Dinge beachten.