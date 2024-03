Gianna Nannini: «Das Alter ist eine Option»

Signora Nannini, Ihr neues Album startet kraftvoll und rockig mit dem Song «1983». Worum geht es in dem Stück und welche Bedeutung hat das Jahr 1983 für Sie?

Gianna Nannini: Danke, dass ihr euch den ersten Track meines Albums angehört habt, das ist auch einer meiner Lieblingssongs. Für mich ist 1983 das Jahr, in dem ich geboren wurde. In dem Song geht es um die Art und Weise, wie ich neu geboren wurde und um soziale Diskriminierung in Bezug auf das Alter von Menschen. Die Richtung ist wichtig, der Tod ist eine Verpflichtung (wir alle müssen sterben), aber sein Alter kann man sich selbst aussuchen. Das Alter ist eine Option. Mit dem Jahr 1983 identifiziere ich mich, weil in diesem Jahr viele Dinge geschehen sind, die einen grossen Einfluss auf mein Leben hatten. Was genau dahintersteckt, warum 1983 mein Geburtsjahr ist, erfährt man in dem Film, den wir gemacht haben. Davon abgesehen geht es in dem Song um unsere Gesellschaft im Zusammenhang mit Diskriminierung, über die Art, wie Konflikte in Schwarz und Weiss aufgeteilt werden, in Frauen und Männer. Der Zustand, sich keinem Geschlecht zugehörig zu fühlen, all diese Labels zu eliminieren, ist dabei sehr wichtig. Mit dem Song trete ich jeglicher Diskriminierung entgegen, das ist hoffentlich seine Botschaft.