Gianna Nannini: Italiens grösste Rocklegende wird 70

Zweite Geburt in Köln am Rhein

Ihre zweite Geburt, so die offiziell am 14. Juni 1954 in Siena geborene Sängerin, habe seinerzeit nicht in ihrer italienischen Heimat, sondern in Deutschland stattgefunden. Über den ernsten Hintergrund dieser ungewöhnlichen Aussage verriet sie unter anderem dem «Stern»: «Deutschland bedeutet mir viel, hier bin ich 1983 ein zweites Mal geboren worden. Ich befand mich während der Aufnahmen zum Album ‹Fotoromanza› im Kölner Studio von Conny Plank, als ich eine schwere psychische Krise bekam, nicht mehr wusste, wer ich war. Ein Teil von mir starb, ein anderer kam zum Vorschein. Deshalb werde ich jetzt auch nicht 70, sondern erst 41!»