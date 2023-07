Das findet zumindest die berühmte Modekritikerin und ehemalige «Vogue»-Redakteurin Suzy Menkes, die Kates Schmuckauswahl eine «Enttäuschung» nennt. «Sie macht den Eindruck, als würde sie Schmuck nur tragen, wenn sie es unbedingt muss», bemängelt die 79-Jährige in der neuen Folge ihres Podcasts «Creative Conversations». Im Gespräch mit «Vogue»-Schmuck-Redakteurin Carol Woolton analysiert Menkes in der Episode einige der Looks, in denen sich Prinzessin Kate kürzlich präsentierte.