Giftfrösche? Der «Tatort: Das Herz der Schlange» im Faktencheck

Im «Tatort: Das Herz der Schlange» spielt am 23. Januar ein Giftfrosch eine wichtige Rolle. Vorsicht, Spoiler: Kommissar Adam Schürk (Daniel Strässer, geb. 1987) wird mit Hilfe eines solchen Frosches lahmgelegt. Im Film erklärt sein grausamer Vater Roland Schürk (Torsten Michaelis, 60), das Gift lähme sechs bis acht Stunden lang komplett. Doch gibt es diese Tiere wirklich? Und wenn ja, wie gefährlich war es dann am Set? spot on news hat beim Sender SR nachgefragt.