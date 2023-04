«Gigantisch»: Florian Silbereisen kündigt Mega-Konzert in Kitzbühel an

Florian Silbereisen (41) kehrt wieder auf die grosse Schlagerbühne zurück. Wie der Sänger laut «Bild»-Zeitung bestätigt hat, wird er am 1. Juli bei einem Open-Air-Konzert im österreichischen Kitzbühel auftreten. «Zusätzlich zum ‹Schlagerboom› in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel - mit einer Bühne mitten im Stadion», zitiert die «Bild»-Zeitung Silbereisen.