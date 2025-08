Gigi Birofio und Yasin Mohamed: Reality-Stars in Autounfall verwickelt

«1000 Schutzengel» und grosse Anteilnahme der Influencer–Szene

Neben Aufnahmen des zerstörten Wagens teilen die beiden Reality–Stars auch ein Video. Mohamed spricht in diesem sichtlich geschockt wirkend in die Kamera, spricht von «1000 Schutzengeln», die bei der Karambolage über ihn und Birofio gewacht hätten. Auch letzterer schaut kurz in die Kamera.