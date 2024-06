Gigi Hadid und Kendall Jenner hoch zu Ross bei Modenschau

«Vogue World» in Paris: Reitsport in modisch

Die dritte Ausgabe der jährlichen Modeveranstaltung fand nach New York und London in Paris statt, wo in wenigen Wochen auch die Olympischen Sommerspiele starten werden. Eine Verbindung von 100 Jahren französischer Modegeschichte und des Sports stand daher auch im Mittelpunkt des Events, für das sich die Place Vendôme in einen grossen Laufsteg verwandelte.