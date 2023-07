Gigi Hadid zeigt sich nach ihrer Verhaftung sorgenfrei in der Karibik

Legales medizinisches Marihuana aus New York

«Gigi reiste mit Marihuana, das sie mit einer medizinischen Lizenz legal in New York City erworben hatte», erklärte ein Sprecher des Models «E! News». Auch auf der Insel Grand Cayman sei medizinisches Marihuana seit dem Jahr 2017 legal. Es habe keinen Eintrag in das Führungszeugnis des Models gegeben.