Gil Ofarim und mehr: Die Gerichtsakten der Dschungelcamper

Vor der 19. Staffel der RTL–Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (ab 23. Januar, auch bei RTL+) sorgt vor allem die Teilnahme von Gil Ofarim (43) für Kritik. Wegen seines Davidstern–Skandals kündigten in den sozialen Netzwerken sogar etliche Zuschauerinnen und Zuschauer einen Dschungelcamp–Boykott an. Der Musiker ist allerdings nicht der erste Promi, der sich nach einem Prozess ans TV–Lagerfeuer wagt. In der Vergangenheit machte sogar schon eine wegen Totschlags verurteilte Schauspielerin bei der Sendung mit – und einige Dschungelkandidaten hatten wegen ihrer Vorstrafen gar Probleme bei der Einreise nach Australien.