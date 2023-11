Gil Ofarim vor Gericht: Keine antisemitischen Aussagen laut Zeugen

Der Musiker Gil Ofarim (41) muss sich derzeit in Leipzig vor dem Landgericht in einem Prozess verantworten. Ein Hotelmitarbeiter des Leipziger Hotels «The Westin» hat den 41–Jährigen als Nebenkläger wegen Verleumdung angeklagt. Am dritten Prozesstag am Dienstag (14. November) haben nun weitere Zeugen ausgesagt. Vor dem Leipziger Landgericht sagten unter andrem zwei Geschäftsleute aus, sie hätten an besagtem Tag keine antisemitischen Aussagen gehört. Zudem könnten sie sich nicht an die Kleidung oder den Schmuck erinnern, den Ofarim an diesem Tag getragen habe. Weitere Zeugen gaben ebenfalls an, dass ihnen kein Schmuck an dem Musiker aufgefallen sei.