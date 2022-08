«Gilmore Girls»: Diese Szene fand Scott Patterson «verstörend»

Aus der Kultserie «Gilmore Girls» rund um das Mutter-Tochter-Gespann Lorelai (Lauren Graham, 55) und Rory Gilmore (Alexis Bledel, 40) war Scott Patterson (63) nicht wegzudenken. In allen sieben Staffeln sowie der Bonus-Ausgabe «Ein neues Jahr» auf Netflix verkörperte er die Figur Luke, einen Restaurantbesitzer und den späteren Freund und Partner von Hauptfigur Lorelai. In seinem Podcast «I Am All In with Scott Patterson» verfolgt der Schauspieler derzeit ein bemerkenswertes Projekt: Er schaut - nach eigener Aussage zum ersten Mal - die Serie, die ihn bekannt gemacht hat, und teilt Gedanken und Erinnerungen zu einzelnen «Gilmore Girls»-Episoden.