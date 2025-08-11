«Gilmore Girls»-Star Chad Michael Murray lag im Sterben

So kam es schliesslich auch: Chad Michael Murray arbeitete zunächst als Model, bevor er Nebenrollen in «Gilmore Girls» und «Dawson's Creek» übernahm. In «One Tree Hill» spielte der heutige dreifache Vater die Hauptrolle. Auch im Kino war Murray zu sehen, etwa 2003 in «Freaky Friday», in dem er den Freund von Lindsay Lohan (39) verkörperte. In der späten Fortsetzung «Freakier Friday» kehrte er 2025 in dieser Rolle zurück.