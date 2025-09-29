Gina Schumacher feiert ihren ersten Hochzeitstag mit Liebeserklärung

Seit März sind die Eltern einer Tochter

Das Paar hat im September 2024 auf Mallorca geheiratet. Im Dezember verkündete Gina Schumacher dann, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Im März gab sie auf Instagram bekannt, dass ihr Tochter das Licht der Welt erblickt hat und verriet auch deren Namen: «Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben», schrieb sie zu einem Schwarz–Weiss–Foto mit dem Händchen «der kleinen Millie».