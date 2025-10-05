«Ging immer lustig zu»: Enge Freunde über verstorbene AnNa R.

Album «Mut zur Liebe» erscheint im Oktober

Das posthume Album von AnNa R. trägt indes den so sehr nach Rosenstolz klingenden Titel «Mut zur Liebe», den sie laut Medienberichten noch selbst festgelegt hat. «Die ersten Song–Ideen entstanden im Frühjahr 2024. AnNa hatte dieses kreative Feuer in sich», so Uhlig. Fertig produziert und gemischt wurde der Tonträger in den Wochen nach ihrem Tod, wie die «Bild»–Zeitung schon im Mai berichtete.