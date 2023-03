«Ginny & Georgia»-Star Brianne Howey überrascht mit Babybauch-Foto

US-Schauspielerin Brianne Howey (33) und Ehemann Matt Ziering erwarten ein Kind. Der Serienstar postete ein erstes Babybauch-Foto bei Instagram. «Boss-Show mit meiner für immer neuen +1», schrieb sie mit Herzchen-Emoji zu dem Bild, auf dem sie in einem langen Kleid und deutlich gewölbtem Bauch posiert. «Danke, dass wir dabei sein durften! Ich liebe alles an der neuen Kollektion.» Am Mittwoch fand die Modenschau von Hugo Boss in Miami statt.