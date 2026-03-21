Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ein etwas anderes Date in Rom

«Unser Date war perfetto»

Der Entertainer hat einen engen Bezug zu der Mannschaft. Von 1992 bis 1994 kickte er sogar selbst in der Jugend der AS Rom. Wie Ehefrau Jana Ina in ihrer Instagram–Story zeigte, durfte sie sich aber doch noch über einige Momente ausserhalb des Stadions und «la dolce vita» freuen. Das Paar genoss einen luxuriösen Aufenthalt in einem Hotel im Herzen der Stadt, besichtigte die beeindruckende Piazza Colonna, bummelte durch die Einkaufsstrasse Via del Corso und gönnte sich einen leckeren Ristretto. «Amore, unser Date war perfetto», schwärmte die 49–Jährige zum Schluss sogar und hielt auf italienisch fest, dass das Leben doch schön sei.