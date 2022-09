Giovanni Zarrella: Dieser Song half ihm durch eine schwierige Zeit

Zarrella möchte sich die Premiere am Rhein natürlich ebenfalls nicht entgehen lassen. Noch am Vorabend steht er live für «Die Giovanni Zarrella Show» vor den TV-Kameras und wird am nächsten Morgen früh Richtung Köln aufbrechen, um dabei sein zu können. «Welches Outfit er dann tragen wird, steht allerdings noch nicht fest: »Ich muss mir noch ein paar Ratschläge von den Darstellern abholen.« Für ihn sei aber schon jetzt klar, dass es etwas Besonderes sein müsse: »Man kann nicht einfach in einem schicken Anzug auf diesen ganz besonderen roten Teppich gehen", so Zarrella. Seine Frau hingegen wisse bereits genau, was sie an diesem Abend tragen werde.