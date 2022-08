Giovanni Zarrella: Mit seinem neuen Album direkt auf die Eins

Damit liegt er sogar vor der «Queen of Pop». Madonna (64) landet mit ihrem neuen Album «Finally Enough Love» auf Platz zwei. Auf dem dritten Platz wird es schon etwas ungemütlicher: Hier geht es nicht mehr um die Liebe sondern um das Leben danach, das die Metalband Five Finger Death Punch in «AfterLife» besingt. Dahinter finden sich Rammstein ein, die seit langer «Zeit» die Top Five nicht mehr verlassen. Zur Beruhigung findet sich auf Platz fünf wieder Schlager: Andrea Berg (56) mit «Ich würd's wieder tun».