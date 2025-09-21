«Giovanni Zarrella Show»: Ein emotionaler Abend für Howard Carpendale

Einer der Höhepunkte des Abends war ein Duett zweier Legenden. Carpendale sang zusammen mit Jürgen Drews (80), der sich eigentlich vor wenigen Jahren von der Bühne verabschiedet hat, den Song «Es war alles am besten». «Wir beide sind nicht mehr die Jüngsten», sagte Carpendale nach dem Auftritt und erinnerte sich an das erste Mal, dass er Drews Ende der 60er–Jahre gesehen habe. «Verdammt, der sieht gut aus der Typ», dachte er sich damals. «Tut er immer noch. Und er sang auch so toll.»