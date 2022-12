«Giovanni Zarrella Show» kehrt nach Offenburg zurück

Bereits zum zweiten Mal wird die «Giovanni Zarrella Show» am 25. Februar nächsten Jahres in der Baden-Arena in Offenburg gastieren. Die 3000 Karten für die Veranstaltung sollen in nur 30 Minuten vergriffen gewesen sein. «Das gibt uns Künstlern ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Man macht das ja für Menschen und um Herzen zu berühren. Und wenn da ganz viele Herzen dabei sind, so wie jetzt in Offenburg, dann ist das umso schöner», erklärte der Showmaster