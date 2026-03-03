Giovanni Zarrella startet mit einem «Abend für die Liebe» ins Showjahr

Giovanni Zarrella (47) eröffnet am Samstag, den 14. März, um 20:15 Uhr im ZDF sein persönliches Showjahr. In der Ausgabe der «Giovanni Zarrella Show» mit dem Motto «Ein Abend für die Liebe» dreht sich alles um genau dieses Gefühl.
Das vermittelt etwa der Graf von Unheilig mit einer musikalischen Liebeserklärung, die seiner Frau gewidmet ist. Andreas Gabalier zeigt sich von seiner ruhigeren Seite und präsentiert eine Ballade. Erstmals ist zudem Sarah Connor in der Show zu Gast. Maite Kelly stellt ihren neuen Titel «Frei» vor, während Jeanette Biedermann eine frische Version ihres Songs «Rock my Life» im Gepäck hat. Thomas Anders bringt die Hits von Modern Talking nach Offenburg mit. Fans dürfen sich zudem über neue Musik von Wincent Weiss und Johannes Oerding freuen.
Zwei internationale Stars sind dabei
Pianist Joja Wendt präsentiert sein Können am Klavier und unterstützt auch Gastgeber Giovanni Zarrella bei dessen Auftritten. Auch Hape Kerkeling wird einen Auftritt haben – als seine Kultfigur Horst Schlämmer. Ausserdem dabei: Andy Borg, Beatrice Egli, die Höhner sowie die Duos Neonlicht und Laura & Mark.
Zwei internationale Gäste runden das Programm ab: Chris Norman und Chris de Burgh. Letzterer wird passend zum Motto der Show seinen Hit «The Lady In Red» performen, den er vor 40 Jahren geschrieben hatte.
Auch diese Ausgaben sind für 2026 geplant
Nach dem Auftakt in Offenburg geht es am 25. April mit einer Liveshow aus Göttingen weiter. Am 29. April wird dort eine weitere Ausgabe aufgezeichnet, die im September im ZDF laufen soll. Im Sommer plant der Sender zudem das bereits zuvor angekündigte Open–Air–Special unter dem Motto «Die grosse Sommerparty» auf dem Gelände des ZDF–Fernsehgartens in Mainz. Zum Jahresende findet erneut die Weihnachtsspendengala zugunsten von Brot für die Welt und Misereor statt. Zusätzlich stehen eine weitere Liveshow sowie eine Aufzeichnung einer Show für 2027 auf dem Plan.
In der Pressemitteilung des ZDF bedankt sich Giovanni Zarrella für das erneute «Geschenk, gemeinsam mit unserem wundervollen Publikum unvergessliche Abende voller Musik, Emotionen und Überraschungen zu erleben.» Der Moderator und Entertainer präsentiert seit 2021 seine «Giovanni Zarrella Show». Besonders freue er sich darüber, dass er erneut die Spendengala ausrichten dürfe. «Mein herzlichster Dank gilt schon jetzt allen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Hallen und vor den Bildschirmen – ohne euch wäre das alles nicht möglich.»