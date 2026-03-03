Giovanni Zarrella startet mit einem «Abend für die Liebe» ins Showjahr

Auch diese Ausgaben sind für 2026 geplant

Nach dem Auftakt in Offenburg geht es am 25. April mit einer Liveshow aus Göttingen weiter. Am 29. April wird dort eine weitere Ausgabe aufgezeichnet, die im September im ZDF laufen soll. Im Sommer plant der Sender zudem das bereits zuvor angekündigte Open–Air–Special unter dem Motto «Die grosse Sommerparty» auf dem Gelände des ZDF–Fernsehgartens in Mainz. Zum Jahresende findet erneut die Weihnachtsspendengala zugunsten von Brot für die Welt und Misereor statt. Zusätzlich stehen eine weitere Liveshow sowie eine Aufzeichnung einer Show für 2027 auf dem Plan.