Giovanni Zarrella und Jana Ina: «Unsere Ehe ist heute volljährig»

Hochzeitstag in New York

Jana Ina und Giovanni Zarrella geniessen derweil ihre Zeit in New York City. In ihren Instagram–Storys zeigt die Moderatorin Bilder und kurze Videos aus der US–Metropole. Ein besonderes Highlight für die 46–Jährige: Das Paar besuchte offenbar Drehorte der Kultserie «Sex and the City», wie sie verrät. Sie hätten etwas gemacht, was sie schon immer machen wollte, erklärt Jana Ina Zarrella: «Ich war bei Carrie Bradshaw zuhause!»