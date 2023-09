Gisele Bündchen durchlebt «harte Zeit» nach Scheidung von Tom Brady

Unglück kommt für Gisele Bündchen selten allein

«Wenn es regnet, schüttet es», sagte Bündchen über die jüngste Zeit – die englische Variante des Sprichworts «Unglück kommt selten allein». «Bei all den verschiedenen Wendungen, die das Leben nimmt, können wir nur das Beste aus dem machen, was in unserem Umfeld passiert.»