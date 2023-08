Mittlerweile überragt sie der Teenager

Mit drei Fotos und einem langen Statement feiert das Supermodel auf seiner Instagram-Seite am Dienstag (22. August) den Geburtstag seines Stiefsohnes. Die Fotos zeigen Bündchen mit Jack als Kleinkind und jetzt, wie er seine 1,80 Meter grosse Stiefmutter überragt. Dazu stellte sie noch ein Foto, auf dem sich Jack sowie ihre Kinder Vivian (10) und Benjamin (13) umarmen. «Ich kann nicht glauben, dass du 16 wirst», schrieb sie dazu. «Ich erinnere mich, als du nur eine kleine Erdnuss warst und jetzt bist du grösser als ich.» Dann fügte sie noch hinzu: «Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben und werde immer für dich da sein, egal was passiert! Liebe dich so sehr!»