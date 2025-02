Gisele Bündchen ist wieder Mutter geworden: Das ist ihr neuer Partner

Auf der Website ist mehr über seine Laufbahn zu erfahren. So soll er, der jüngste der Brüder, 2007 seinen Abschluss in Kriminologie gemacht haben, seinen schwarzen Gürtel und ein Diplom von Grossmeister Hélio Gracie bekommen haben. In der neu gegründeten Schule soll er zudem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Lehrplans der Brüder gespielt haben. «Schnell beeindruckte er alle mit seiner einzigartigen Technik, seinen hervorragenden pädagogischen Fähigkeiten und seinem bemerkenswerten Charisma», heisst es auf der Website. Zudem ist er neben Jiu–Jitsu auch in Boxen und Judo ausgebildet.