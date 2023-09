Gisele Bündchen spricht erneut über die Scheidung von Tom Brady

«Ich kann mehr von dem wählen, was ich will»

Das Supermodel blickt im Gespräch mit Lee Cowan (58) von «CBS News Sunday Morning» auf ihre Beziehung mit dem NFL–Star zurück und erzählt, wie es ihr jetzt geht. «Ich bin an einem anderen Punkt in meinem Leben. Ich kann mehr von dem wählen, was ich will. Ich denke, früher habe ich eher überlebt, und jetzt lebe ich.» Das sei ganz anders. Dennoch betont sie: «Ich schaue in mein Leben und möchte es nicht anders haben. Wenn sie sagen: Können Sie etwas in Ihrem Leben ändern? Ich würde absolut nichts ändern.»