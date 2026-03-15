Gisele Bündchen strahlt bei erstem Auftritt seit ihrer Hochzeit

Da strahlt jemand: Drei Monate nach ihrer privaten Hochzeit mit dem Jiu–Jitsu–Trainer Joaquim Valente (38) hat sich Supermodel Gisele Bündchen (45) erstmals wieder bei einem Event auf dem roten Teppich gezeigt. Bei einem Haarprodukt–Launch in Miami zog die Brasilianerin am Freitag alle Blicke auf sich – und das nicht nur wegen ihres funkelnden Outfits.