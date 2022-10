Demnach sei von einer endgültigen Trennung der beiden auszugehen. «Ich glaube nicht, dass es jetzt noch ein Zurück geben wird. Beide haben Anwälte und prüfen, was eine Trennung mit sich bringen wird, wer was bekommt und wie die Finanzen aussehen werden», so eine Insider-Quelle. Weder Brady noch Bündchen haben sich bislang zu den Berichten geäussert.