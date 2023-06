Gisele Bündchen und Tom Brady teilen ihre Kinder im Sommer auf

Es gebe also «viele gute Pläne», findet die Football-Ikone. «Diese Kinder haben einen wirklich guten Sommer vor sich.» Zudem verriet Brady, dass sein Nachwuchs sehr aktiv und gerne in der Natur sei. Die Kinder würden in Miami oft am Strand und generell viel draussen sein. «Sie haben viele Dinge, die sie in ihrem Garten tun können. Es macht Spass.» Daneben verbrächten sie aber auch viel Zeit «an ihren Geräten», um Kontakt mit den verstreut lebenden Freunden und Verwandten zu halten. «Sie haben so viele Freunde und Cousins überall, also müssen wir sie mit unseren Geräten in Verbindung halten», erklärte Brady, «denn das ist die Art und Weise, wie wir uns alle im Moment verbinden».