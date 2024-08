Giulia Siegel: «Ich würde auch fünf Wochen Dschungelcamp machen»

Bei Ihrem Auszug berichteten Sie von einem aufwändigen Vorbereitungsprogramm, das Sie sich vor dem Camp auferlegt hatten. Wie sah das genau aus?

Siegel: Jeder kennt ja seine Mankos: Ich habe Höhenangst und mag es nicht, in engen Räumen zu sein – das hat sich bei mir leider alles durch «Das Sommerhaus der Stars» entwickelt. Deshalb bin ich in den Klettergarten gegangen, bin mit dreijährigen Kindern über Steine gelaufen, bis ich dann in der Höhe war. Dann bin ich in den Kletterpark gegangen, damit ich quasi das Gefühl kenne, wenn man fällt und von einem Seil aufgefangen wird. Ich habe Hypnosetherapie gemacht gegen meine Spinnenangst – das hat aber leider nicht funktioniert. Ich kann jede Ratte, jede Schlange in die Hand nehmen, nur bei Spinnen habe ich ein Problem. Das war also leider Geld für nix. Ich habe mich gefragt, wie kann ich in den Dschungel reingehen mit Energie und ohne Hungergefühl, also hab ich mit Heilfasten angefangen, schon fünf Tage bevor ich reingegangen bin, denn ab dem fünften Tag kommt der Energieschub. Ausserdem habe ich alles an Allgemeinwissen über Südafrika gelernt, falls Fragen kommen. Genauso habe ich eine App heruntergeladen mit Rechenaufgaben, um schneller zu rechnen. Ich habe ich mich vorbereitet wie bei einem Bewerbungsgespräch, wo ich zu einer Firma reingehe und weiss, was die Firma von mir erwartet.