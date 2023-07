Brief an Regisseur Ridley Scott

«Gladiator 2»: PETA kritisieren Behandlung von Pferden am Set

Am Set von «Gladiator 2» in Malta soll ein Pferd in der Hitze zusammengebrochen sein. Die Tierschutzorganisation PETA wendet sich in einem Brief an die Macher um Regisseur Ridley Scott. Die Verwendung von echten Tieren soll demnach sofort gestoppt werden.