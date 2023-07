«Gladiator 2» und mehr: Diese Produktionen sind vom Streik betroffen

In Hollywood stehen die Kameras still ... Erstmals seit 1960 streiken in den Vereinigten Staaten gleichzeitig die Mitglieder zweier wichtiger Gewerkschaften aus der Film- und Serienbranche. Die Drehbuchautoren und -autorinnen in der Writers Guild of America (WGA) traten schon Anfang Mai in den Streik, jetzt folgt auch die Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), der viele Schauspielerinnen und Schauspieler angehören. Das führt dazu, dass zahlreiche grosse Produktionen vorerst nicht fortgeführt werden können.