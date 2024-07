«Gladiator II»: Erste Bilder mit Paul Mescal veröffentlicht

Die ersten Bilder aus der Arena lassen vor allem auf epische Kampfszenen im Film hoffen, unter anderem erhebt Lucius das Schwert gegen Marcus Acacius. Wie das Ganze im Bewegtbild aussieht, können die Fans am Dienstag (9. Juli) erleben, dann wird der erste Trailer veröffentlicht. «Gladiator II» soll am 14. November 2024 in die deutschen Kinos kommen.